『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「パンをのどに詰まらせ心肺停止 病院で引き継ぎチェック怠る」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

兵庫県立はりま姫路総合医療センター・木下芳一病院長

「申し訳ありませんでした」

兵庫県姫路市にある病院で起きた医療事故。去年7月、骨折治療で入院中の50代の女性が、病院で出た食事をのどに詰まらせ窒息しました。詰まらせたのは朝食の“パン”でした。

提供からおよそ30分後に心肺停止の状態で発見され、事故からおよそ8か月たったいまも意識不明です。

なぜ、事故は起きてしまったのか。

木下芳一病院長

「（患者は）えん下機能に問題があり、1回目の入院では、なん菜とおかゆが提供されていたことがわかったはず」

女性がこの病院に入院したのは、去年1月以来の2回目。ものをのみ込む力が低下しているため、前回の入院時には、パンではなくおかゆなどを提供していたといいます。

しかし…。

木下芳一病院長

「医師は、前回入院時の食事形態が簡単にチェックできる電子カルテの機能を知らなかった」

病院側は、“過去の記録”を確認していませんでした。

さらに、ほかの病院からの紹介状にも、おかゆなどで対応するようにと書いてあったものの、医師や看護師は細かくチェックをせず、パンを提供したということです。

病院は 謝罪 し、再発防止策を講じるとしています。