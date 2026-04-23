2026年4月22日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。電車で富士山を目指す動画を公開した。 （関連：【画像あり】「デラックスでめっちゃいい」特急「ふじさん」のロマンスカーの内装） まずスーツが乗ったのは、特急「ふじさん」のロマンスカー「MSE」。新宿からスタートして、御殿場まで向かうようだ。車内の雰囲気については「デラックスでめっちゃいい」と快適に過