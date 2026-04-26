イタリアンレストラン「サイゼリヤ」は、朝食メニュー「朝サイゼ」を5月11日から新たに3店舗で提供開始する。【画像】「朝サイゼ」販売店舗一覧（2026年3月26日時点）「朝サイゼ」は、『焼きシナモンフォッカチオコンビ』（税込300円）や『パンチェッタとチーズのパニーニコンビ』（税込400円）など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。5月11日より、埼玉「越谷ツインシティ」、千葉「カインズモール千葉NT」、神奈川「