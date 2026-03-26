「無償化だから安心」と息子を“私立高校”へ進学させる予定が、姉から「公立より100万円くらい多くかかった」と忠告が！ 無償化対象外の“お金持ちが多い”ゆえの支出とは

2026年度から私立高校が無償化

2026年度より「高等学校等就学支援金」が拡充され、従来の国公立高校に加えて、私立高校の授業料が実質無償となりました。これにより、公立・私立問わず、子どもの高校進学に伴う経済的負担が軽減されます。それぞれの2026年度の支給額（年額）は、以下のとおりです。



・国公立高校：最大11万8800円

・私立高校：最大45万7200円



また、2026年度からは所得制限が撤廃され、高校生の子どもを持つ全世帯が恩恵を受けられるようになりました。



無償化の対象は「授業料」のみ！

無償化の対象に私立高校が含まれるようになったことで、子どもの進路選択の幅が広がることが予測されます。これまで経済的理由から私立高校への進学を諦めていた人も、自分が本当に行きたい学校を目指しやすくなるでしょう。

ただし、ここで注意したいのが、無償化の対象はあくまで授業料だということです。例えば、入学金や制服代などは無償化の対象外であり、費用は全て自己負担する必要があります。授業料以外の主な費用をまとめると、以下のとおりです。



・入学金

・制服代

・教材費

・通学費

・修学旅行費

・部活動費



「高校無償化＝高校に無料で通えるようになる」というわけではなく、あくまで授業料の負担が減るという点に注意しましょう。

そして、私立高校は公立高校と比べて、こうした授業料以外の費用も高額になりやすい傾向があります。予想外の出費で家計が打撃を受けないよう、制度を正しく理解することが大切です。



公立高校と私立高校の費用比較

文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、高校3年間にかかる学習費の総額は以下のとおりです。



・公立高校：178万4895円

・私立高校：352万1361円



なお、ここでいう学習費は、学校教育費と学校外活動費の2種類に分けられます。

塾や習いごとなどにかける学校外活動費は家庭ごとの差が大きいため、その学校に通う生徒が一律で納める学校教育費を比較してみましょう。

同調査より、公立高校と私立高校の学校教育費（入学金以外は年額）を比較すると、図表1のとおりです。

図表1

公立高校 私立高校 入学金 1万8027円 8万290円 授業料 4万5272円 27万9170円 修学旅行費 3万6500円 6万2778円 学校納付金 3万5630円 12万7346円 図書・学用品・実習材料費 6万2284円 7万3312円 教科外活動費 4万9499円 6万3440円 通学関係費 9万7634円 13万6790円 その他 6667円 9524円 合計 35万1523円 83万2650円

文部科学省 令和5年度子供の学習費調査より筆者作成

入学金は初年度のみかかることを考慮すると、高校3年間にかかる学校教育費は公立高校で約100万円、私立高校で約230万円となります。無償化により授業料がかからないと考えると、公立高校と私立高校の差額は60万円程度です。

ただし、これはあくまで平均的な金額です。いわゆる「お金持ち学校」の場合、修学旅行費や施設維持費などに高額な費用を求められる場合があります。そのため、子どもが通う学校や部活によっては、公立高校に比べて100万円程度の差額が生じても不思議ではないでしょう。



私立高校はお金持ちとの「お付き合い」にもお金がかかる？

富裕層が多く通う学校では、子ども同士のお付き合いにもお金がかかる場合があります。親からお小遣いを多くもらっていると、「日常的な支出」として捉えるラインが人よりも高くなりやすいためです。例えば、以下のようなケースが考えられます。



・放課後に毎日のようにカフェや飲食店に行く

・高価格帯のお店を利用することが多い

・お互いの誕生日にブランドものを贈り合う



通う学校や仲良くなった友だちによっては、こうした部分でも、保護者の負担が増す場合があります。



高校無償化は「授業料」の部分のみ

私立高校の無償化は家計にとって大きな助けになり、子どもの進路選択の幅を広げてくれます。しかし、無償化となるのはあくまで授業料のみであり、学校教育費全体で見れば、公立高校との間に依然として無視できない金額差が存在します。

特に、お金持ちが多く通う学校では、修学旅行費や施設維持費、友だちとの交際費などが高額になる場合があります。制度を正しく理解し、無理のない進路計画を立てることが大切です。



出典

文部科学省 結果の概要-令和5年度子供の学習費調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー