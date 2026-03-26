女優の広瀬アリス（31）が更新したXの投稿の数々が波紋を広げている。発端は3月18日の投稿で、自身が口に手を当て驚いた表情の写真を掲載。この写真を見たユーザーの1人が《推しの結婚が発表された。っていう顔》とコメントし、それを受けて広瀬が22日、“推しの結婚”に対する私見をつづったのだ。

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広瀬はこの日の投稿で、《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの》《自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神》と持論を展開。

これには、《いっきに嫌悪感 大倉くんと赤西仁と付き合っててこれ言えんのやばい ファンの気持ちがわからないんだろうな》《これをジャニーズ食ってる女優側の人間が言うのグロすぎて笑う》などと旧ジャニーズファンから批判が殺到している。

「広瀬さんは23日の更新で《げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます》と謝罪も、謝り方が“軽い”と火に油を注ぐ事態に……漫画やアニメのオタクを自称する広瀬さんなりの意見だったのでしょうが、元KAT-TUNの赤西仁さんとの交際や、元カレがSUPER EIGHTの大倉忠義さんであったことから、ジャニーズファンから怒りを買ってしまった。自分が結婚した時の予防線ではないかとも邪推され大炎上しています」（アイドル誌ライター）

それだけではない。現在問題視されているのが、広瀬のX投稿スタンスだ。一般ユーザーにもフランクに絡むノリの良さが人気だった一方、有名人ゆえのリスクは大きい。広瀬が22日に一般ユーザーの投稿に付けたコメントが物議を醸している。

「ある一般ユーザーが毎日、希死念慮の投稿をしていて、これに突然、広瀬さんが《キャンプ誘っていい？ずっと寝てていいよ！ご飯だけ作るから》とコメントを付けました。彼女なりの励ましや優しさなのでしょう。ですが、センシティブな投稿に気軽に声をかける行為に賛否が相次いでいます。くだんのユーザーはこの日を境に投稿を止めてしまっているため、心配の声とともに改めて広瀬さんのSNSの使い方に注目が集まっています」（スポーツ紙芸能担当記者）

広瀬の炎上はまだ収まる気配はない。

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