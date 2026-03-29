【芋澤貞雄「裏の裏まで徹底取材」】【写真】電撃婚の堂本剛＆百田夏菜子「ひた隠し交際」は大正解！ ファンをガッカリさせないアイドルの鑑ぶり広瀬アリス（31）が自らのSNSで“推しの結婚”について持論を展開し集中砲火を浴びている。事の発端は広瀬が目を見開いて食事をするXの投稿に、ネットユーザーが《推しの結婚が発表された。っていう顔》とリプライしたこと。これに広瀬が《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実