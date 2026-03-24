2025年5月に「女性セブン」によって報じられた、女優の広瀬アリスと、元KAT-TUNの赤西仁の熱愛。その後は大きな動きがなかったものの、2026年3月24日になり、2人の“匂わせ疑惑”がファンの間で浮上している。ことの発端は、3月18日に広瀬がXであげていたポストだ。食事中のプライベートショットをアップしていたのだが、その際に手首に巻かれた光り輝く時計が注目されていた。「《ねえ待って!この辛そうなソースつけても食べ