赤西仁と広瀬アリス（写真：本誌写真部） 女性自身

広瀬アリス＆赤西仁の破局報道「タイミングが良すぎ」関係者困惑か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 広瀬アリス赤西仁の破局報道をめぐる声を「女性自身」が取り上げた
  • 芸能プロ関係者は、直前の発言などに触れ「タイミングが良すぎ」と言及
  • 事務所側から各メディアに「あえて破局をリークした」可能性もあるとした
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