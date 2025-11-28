ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 30歳女優、自身のXで公開した姿に「マネキンかと思った…」など反響… 広瀬アリス エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 30歳女優、自身のXで公開した姿に「マネキンかと思った…」など反響集まる 2025年11月28日 13時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 映画「新解釈・幕末伝」で全身タイツ姿を披露している広瀬アリス 「こういうことだよ」と、映画でまとった緑色の全身タイツ姿をXで公開 投稿には「マネキンかと思った…」「吹き出しました」などの声が寄せられた ◆「マネキンかと思った」など反響 広瀬アリスのX投稿こういうことだよ。 pic.twitter.com/9aLxUQ2WlC— 広瀬アリス (@Alice1211_Mg) November 28, 2025 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】 2025年11月25日 11時50分