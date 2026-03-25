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クルマ買う系YouTuber・ワンソク氏がレクサスGXを本音評価。「発進時の微振動が気になる」と語るネガティブな一面とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【燃費とガソリン代がヤバイ】レクサスGXで首都高試乗! 内装･外装･運転支援･燃費など納車9ヶ月の◎と✕! | LEXUS GX550 version L 2026」を公開した。



納車から9ヶ月が経過した「レクサス GX550 version L」の実用性や運転支援機能、実際の燃費について詳細なレビューを行い、高級SUVとしての独自の魅力を解説している。



ワンソクTube氏は、納車後9ヶ月間の総走行距離が830kmにとどまっていることに触れつつ、レビューを開始。

エクステリアについて「とにかくGXはカッコいい!!」と絶賛し、ガレージに駐車されている姿を見るだけで様になるとそのデザイン性の高さを評価した。



一方で、走行性能については厳しい意見も覗かせる。一般道を走行中、「発進する時にククククッという微振動がある」と指摘し、ヘビーデューティー志向の車特有の粗さが残る点に言及。



また、高速道路の走行では、ドライブモードをコンフォートに設定した際のフワフワとした乗り心地や、クルーズコントロール使用時にメーターリングが消えてしまう殺風景な仕様に対して疑問を呈した。

機能面では、最新の運転支援システムに注目。

渋滞時の疲労を軽減する「アドバンストドライブ」を実演し、時速40km以下でのハンズオフ運転機能が可能と語った。



しかし、この価格帯でありながら悪路走破用のモードが装備されていない点には、不満を口にしている。

動画の終盤では、読者の関心が高い燃費とガソリン代の検証結果を発表。



メーターの平均燃費が7.2km/Lと表示される中、ハイオクガソリンを給油した結果、代金は9,580円となった。

満タン状態でも航続可能距離が480kmにとどまる現状を受け、ワンソクTube氏は本格的な盗難対策を含めた維持費の高さに触れつつ、購入には覚悟が必要であると総括。

圧倒的なデザイン性と充実した運転支援システムを備えつつも、維持費や使い勝手の面で特有のハードルが存在することを明示し、購入を検討する層へ現実的な視点を提供している。