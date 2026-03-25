≠ME（ノットイコールミー）の櫻井ももが、3月24日の放送をもって『ラヴィット！』（TBS系）の火曜日シーズンレギュラーを卒業した。

【写真】櫻井もも（≠ME）を『ラヴィット！』メンバーを囲んだ集合ショット 他

自身のSNSで感謝の思いをつづったほか、MCの川島明や共演者たちもねぎらいのメッセージを投稿。あたたかなやりとりに、番組ファンの注目が集まっている。

■櫻井もも「宝物の3ヶ月です」と感謝

櫻井は放送後、自身のXで「#ラヴィット 火曜シーズンレギュラー 1月から務めさせていただきました」と報告。「たくさんの出会いと、たくさんの挑戦や経験をさせていただいたこの期間 ももきゅんにとって、宝物の3ヶ月です」と振り返り、「また出演できるようにがんばります」と前向きにつづった。

あわせて公開された写真には、花束を抱えたソロショットに加え、スタジオでの記念カットも。佐久間大介（Snow Man）、山添寛、ビビる大木、若槻千夏に囲まれた笑顔ショットからも、充実したシーズンレギュラー期間だったことがうかがえる。

■川島明も惜別メッセージ「番組を盛り上げてくれた」

川島も自身のXを更新し、「今日の『#ラヴィット！』をもってシーズンレギュラーの櫻井ももちゃんがスタジオ卒業となりました」と報告。「パスを全部ボレーシュートするその決定力で番組を盛り上げてくれたこと本当に感謝してます」と、櫻井の活躍ぶりを称えた。

さらに、「実は真面目で誰よりも毎週やり方を考えて頑張ってくれていたももきゅん！」と明かしつつ、「たまにはパスを返すんだよ！」と親しみのこもった言葉を添えた。集合ショットからは、あたたかな現場の空気も伝わってくる。

■ビビる大木も反応 愛されぶりがにじむ卒業回に

ビビる大木も「きゅんももありがとう～」と投稿し、櫻井をモチーフにしたクッキーやスタジオでの写真を公開。投稿が相次ぎ、櫻井の愛されぶりがあらためて浮き彫りとなった。

SNSでは「ももきゅん卒業さみしい」「愛おしすぎる写真で涙」「キュンと元気をくれてありがとう」「火曜ファミリーBIG LOVE」「川島さんの言葉が泣ける」などの声が寄せられている。