『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』に、MCU版『スパイダーマン』シリーズのマイケル・マンドが参加することがわかった。撮影は2026年4月よりオーストラリアで開始されるという。米が伝えた。

役柄は明らかにされていない。マンドは、『ベター・コール・ソウル』のナチョ・バルガ役で高い評価を受けたほか、『オーファン・ブラック』やゲーム『Far Cry 3』のヴァース役でも知られる。近年はマーベル映画『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）でマック・ガーガン／スコーピオンを演じ、2026年公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にも登場。同作の予告編映像では、ついにスコーピオンのアーマーを着用してスパイダーマンと戦っている姿が描かれている。今度はモビルスーツと戦うことになりそうだ。

主演は『恋するプリテンダー』（2023）（2024）のシドニー・スウィーニー、『ブラックアダム』（2022）アトム・スマッシャー役のノア・センティネオ。共演には（2023）などの名バイプレイヤー、ジェイソン・クラーク。監督を務めるのは「スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年」（2021-2024）のジム・マイクルだ。

製作は『名探偵ピカチュウ』（2019）や『ゴジラvsコング』（2021）など日本IP大作映画の多くを手がける米レジェンダリー。バンダイナムコグループの株式会社バンダイナムコフィルムワークスと共同で手がける。

配給はが手掛ける。公開時期は不明だが、従前の発表によれば全世界劇場公開が予定されている。

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