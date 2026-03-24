【WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワースカ）】8人脱落で最終審査進出者4人決定「ガルプラ」出身・「御上先生」出演女優ら ＜プロフィール＞
【モデルプレス＝2026/03/24】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃5が3月24日に放送された。ここでは、最終審査に進む候補者4人を紹介する。
【写真】日曜劇場出演女優ら、HYBEオーディション最終審査進出者
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
＃3、＃4、＃5では三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。12人が4人1組のチームに分かれて2週間の合宿を行い、課題曲となるLE SSERAFIMの楽曲「UNFORGIVEN」、ILLITの楽曲「Almond Chocolate」、KATSEYEの楽曲「Debut」をそれぞれパフォーマンスした。＃5では最後のグループパフォーマンス審査の様子が放送され、12人の候補者の中からアメリカ・ロサンゼルスでの審査に進む4人が発表された。
結果、次の審査に進むこととなったのは、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人。経験者として参加し、二次審査でも高い順位を獲得したAyanaとHiori、対して未経験で参加し二次審査では下位の11位・12位だったAoiとSakuraが選ばれる驚きの展開となった。
以下、最終審査進出者のプロフィール。（年齢は放送時のもの）
生年月日：2006年12月12日
年齢：18歳
ニックネーム：ピヨちゃん
出身：広島県
MBTI：CUTE（INTP）
特技：韓国語
経歴：「Girls planet 999」出演、元RIRYDAY
二次審査順位：4位
三次審査披露楽曲：ILLIT「Almond Chocolate」
生年月日：2006年8月10日
年齢：19歳
ニックネーム：あおい
出身：大阪府
MBTI：INTP
特技：声真似、料理
経歴：NHK夜ドラ「いつか、無重力の宙で」（2025）、TBS日曜劇場「御上先生」（2024／出演時の活動名は白倉碧空）など出演
二次審査順位：11位
三次審査披露楽曲：KATSEYE「Debut」
生年月日：2007年4月11日
年齢：18歳
ニックネーム：ひおり、おーりー
出身：沖縄県
MBTI：ENFJ
特技：ジャイアン、ぼーちゃんのモノマネ
経歴：K-POPダンスの全国大会で優勝
二次審査順位：2位
三次審査披露楽曲：LE SSERAFIM「UNFORGIVEN」
生年月日：2010年2月10日
年齢：15歳
ニックネーム：さくら
出身：富山県
MBTI：多分ENFP 運動家
特技：表情管理
二次審査順位：12位
三次審査披露楽曲：ILLIT「Almond Chocolate」
（modelpress編集部）
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【写真】日曜劇場出演女優ら、HYBEオーディション最終審査進出者
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
◆三次審査で8人脱落
＃3、＃4、＃5では三次審査・グループパフォーマンスの模様を放送。12人が4人1組のチームに分かれて2週間の合宿を行い、課題曲となるLE SSERAFIMの楽曲「UNFORGIVEN」、ILLITの楽曲「Almond Chocolate」、KATSEYEの楽曲「Debut」をそれぞれパフォーマンスした。＃5では最後のグループパフォーマンス審査の様子が放送され、12人の候補者の中からアメリカ・ロサンゼルスでの審査に進む4人が発表された。
結果、次の審査に進むこととなったのは、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人。経験者として参加し、二次審査でも高い順位を獲得したAyanaとHiori、対して未経験で参加し二次審査では下位の11位・12位だったAoiとSakuraが選ばれる驚きの展開となった。
【WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE】4人の最終審査進出者が決定— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 24, 2026
以下、最終審査進出者のプロフィール。（年齢は放送時のもの）
◆Ayana Kuwahara（桑原彩菜／くわはら・あやな）
生年月日：2006年12月12日
年齢：18歳
ニックネーム：ピヨちゃん
出身：広島県
MBTI：CUTE（INTP）
特技：韓国語
経歴：「Girls planet 999」出演、元RIRYDAY
二次審査順位：4位
三次審査披露楽曲：ILLIT「Almond Chocolate」
◆Aoi Otani（大谷碧空／おおたに・あおい）
生年月日：2006年8月10日
年齢：19歳
ニックネーム：あおい
出身：大阪府
MBTI：INTP
特技：声真似、料理
経歴：NHK夜ドラ「いつか、無重力の宙で」（2025）、TBS日曜劇場「御上先生」（2024／出演時の活動名は白倉碧空）など出演
二次審査順位：11位
三次審査披露楽曲：KATSEYE「Debut」
◆Hiori Tsuhako（津波古妃織／つはこ・ひおり）
生年月日：2007年4月11日
年齢：18歳
ニックネーム：ひおり、おーりー
出身：沖縄県
MBTI：ENFJ
特技：ジャイアン、ぼーちゃんのモノマネ
経歴：K-POPダンスの全国大会で優勝
二次審査順位：2位
三次審査披露楽曲：LE SSERAFIM「UNFORGIVEN」
◆Sakura Tobi（飛咲来／とび・さくら）
生年月日：2010年2月10日
年齢：15歳
ニックネーム：さくら
出身：富山県
MBTI：多分ENFP 運動家
特技：表情管理
二次審査順位：12位
三次審査披露楽曲：ILLIT「Almond Chocolate」
（modelpress編集部）
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