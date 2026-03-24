どうした佐々木朗希 無安打5失点8四死球「メンタルではなく技術」最終登板で露呈した制球課題
佐々木朗希（c）SANKEI
＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞
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オープン戦最後のマウンドは、決して納得のいくものではなかった。
ドジャースの佐々木朗希投手（24）は、制球に苦しみ合計2回を投げて66球、5失点、8四死球、2三振。登板後の取材では「結果の通り良くなかった」と率直に振り返った。
この日はシーズン本番を意識した投球をテーマに臨んだが、ブルペンでは問題なかった制球が、試合では再現できなかった。
「前回までは修正できていたが、今日は分からなかった」と語るように、課題は明確でありながら、解決には至らなかった。
それでも、悲観だけではない。下半身の使い方や出力といった"土台"の部分には手応えを感じており、「良い部分は良い」と一定の評価も口にした。
問題は、それを試合で発揮できていない点にある。
「シーズンで求められることができていない」と語る言葉には、現状への危機感がにじむ。
一方で、本人は課題の本質を「メンタルではなく技術」と断言。「気持ちのせいにせず、自分がどうするか」と冷静に自己分析した。
開幕を目前に控え、「スプリングトレーニングの結果は一旦忘れる」とも語った佐々木。課題を一つずつ潰しながら、メジャーでの成功体験を積み上げていくしかないと前を向く。
＜佐々木の投球内容＞
イニング数：2
球数：66
被安打：0
失点：5
自責点：5
与四球：6
与死球：2
奪三振：2
防御率：15.58
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