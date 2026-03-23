英紙が報道

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）開幕前に、ドライバーズチャンピオン7度を誇るルイス・ハミルトン（フェラーリ）が来日。東京でお忍びデートする姿が目撃され、街中を闊歩する姿が海外メディア上で脚光を浴びた。

英紙「ザ・サン」は「『東京で共に過ごす二人』 ルイス・ハミルトンとキム・カーダシアンが東京で目撃される。インフルエンサーがF1スターと腕を組んで親密な時間を過ごす」との見出しで記事を掲載。F1大スターのハミルトンがリアリティスターで実業家のカーダシアンと東京の街中でデートする様子を報じた。

同紙は今年初め、2人の交際を独占的に報道。記事では「警備に囲まれながら、キム・カーダシアンは全身グレーのドレス姿で歩き、手を振り返した」「恋人のハミルトンと腕を組みながら、アメリカ人の彼女は、周囲で見守る人々に対して恋人同士のような愛情表現を見せた」と実際の様子を描写している。

ネット上ではデート現場を捉えた動画が瞬く間に拡散。アメリカを拠点とするインフルエンサーのソフィア・ベラさんのインスタグラムにも実際の様子が公開され、海外ファンからは「まさか！！」「オーマイゴッド！ ルイスと一緒に！」「なんですって?!」「ウケる。冗談かと思ったよ」との反応が寄せられていた。

41歳のハミルトンは7度の世界チャンピオンに輝いた実績を誇るF1スターで、米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」によると、年俸6000万ドル（約96億円）。今季開幕戦のオーストラリアGPでは4位、先週の中国GPは3位だった。

日本GPは27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで開催。28日に予選、翌29日に決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）