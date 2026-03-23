Mr．Children桜井和寿（56）が、22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。名曲のタイトルの裏話をした。

フジテレビ系ドラマ「若者のすべて」主題歌で、276万枚の大ヒットとなった94年発売の「Tomorrow never knows」について、インタビュアーの林修（60）が「仮タイトルは『金のしゃちほこ』？」と確認するように言った。

桜井は「ツアー中に名古屋に行っていたんですよ」と話し始めた。ライブ前日に関係者からミーティングに呼ばれたという。「『タイアップの話がある。今から曲を書きましょう』って急に言われて」と話した。そして「『つきましては別室を用意してある』って」と、急きょ曲作りに取りかかったという。当時はボイスレコーダーを持ち歩いていなかったため、ライブ記録用のビデオカメラの前で「自分でビデオを回しながら作った」という。

林に「すぐできたんですか、名曲が」と聞かれると、桜井は「割とすぐできたんですよ」。関係者に持って行くと「鼻息荒く、『これは売れるぞ』って」。そして「（作った場所が）名古屋だっていうこともあり、『金のしゃちほこ』っていう仮タイトル。僕がつけたんじゃないですけど。スタッフが」。林も「金、カネの匂いがする…」。桜井も「そう思ったんだと思うんですけど…」。そして「歌にはそんなイメージを決して持たないでいただきたいんですけどね」と笑った。