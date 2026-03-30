Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ライブへの思いを語った。MCの林修から「ライブに対してとても熱い思いをお持ちだというふうに聞いてますけど、ライブは昔から好きだったんですか？」と質問された桜井は「いや…ライブは好きではなかったです。制作が好きだったので。あと、ライブも…昔はそんなに音響が良い感じじゃなかったから…大音量でCDを聴いた方がみんないい