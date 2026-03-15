ユニクロが3月12日、公式Xに突如としてサッカーボールの画像を投稿。ネット上では、とある大人気作品との“コラボ”ではないかと瞬く間に話題となった。【独自写真】実写版『ブルーロック』撮影現場で「背番号11」を背負った高橋文哉『ブルーロック』コラボTシャツが発売決定ユニクロの公式Xアカウントは、3月12時の午後12時に画像を1枚投稿。サッカーボールのようだが白地に黒の五角形ではなく、“青の五角形”が用いられてい