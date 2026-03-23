Mr.Childrenの桜井和寿（56）が22日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。米国で自動車にはねられた出来事を振り返った。インタビュアーの林修から「びっくりしたのは、アメリカで車にはねられたんですか?」と確認された桜井は「そうなんです」とうなずいた。当時の状況については「アメリカの前にレコーディングでロンドンだった。で、日本と同じ（左側通行）」と切り出した。ロンドンの交通ルールが