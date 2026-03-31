TBSは30日、19時から音楽特番「CDTVライブ！ライブ！」春の4時間スペシャルを放送。豪華アーティストが続々登場する中、ロックバンド・Mr.Children(以下、ミスチル)は最新曲「Saturday」と「産声」のテレビ初披露に加え、日曜劇場「リブート」の主題歌「Again」、さらに名曲「Sign」をそれぞれフルサイズで歌唱し、喝采を浴びた。 ミスチルは1989年に結成され1992年に1stアルバム「EVERYTHING」でメジャーデビ