Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎの桜井和寿が２２日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のインタビューに答えたもようが放送された。トーク番組に出演するのは２００２年の「笑っていいとも！」以来。Ｂ’ｚの稲葉浩志が桜井との秘話を語るなど、事前予想の神回にふさわしい内容となった。２週にわたるもので、２９日も桜井のインタビューが放送される。桜井は「トーク番組ということで、血糖値をあげなき