こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「コンパクトにまとまる」ケーブルを展開しているCIO（シーアイオー）が、さらにひねりを加えた新アイテムを生み出しました。

2月27日発売の「Flex Spiral Cable CtoC 1m」は、フラットすぎてデスクでもバッグでも邪魔にならない、ケーブルミニマリストのための1本です。

■この記事で紹介している商品

CIO フレックススパイラルケーブル 1m USB-C タイプC ケーブル 240W PD3.1 急速充電 480Mbps データ転送 USB Type-C to C ケーブル 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(パープル) 1,980円 Amazonで見る PR PR 1,980円 楽天で見る PR PR

マグネットによるハイブリッドな収納力＆機動力

Image:Amazon.co.jp

「Flex Spiral Cable CtoC 1m」の一番のおすすめどころは、マグネットの力で「勝手に円盤状にまとまる」収納力。結束バンドで留める手間がありません。

使わない時は写真の通り。やはりマグネットを生かし、デスク周りのスチール部分にピタッと貼り付けて収納できちゃいます。

Image:Amazon.co.jp

しかも、スパイラル構造でありながら引き出す際の抵抗が少なく、1mの長さをフルに活用できます。カバンに放り込んでも絡まらず、取り出した瞬間にすぐ使えますよ。

必要な分だけがスルスルと伸び、手を離せば元のコンパクトな形に戻ろうとするため、デスク上でケーブルが散らかるストレスとお別れできますね。

厚さ7mmでPCバッグのサイドポケットにスッと収まる

Image:Amazon.co.jp

外出先での使用が多い方は、とにかく薄くて持ち運びやすいフラット状である点にも注目してください。

結束バンドが不要なうえ重なりが最小限になるため、厚みはわずか7mmに収まります。薄型のスリーブケースやノートPCバッグのサイドポケットにもスッと収まるサイズですね。

ここまで携帯性に富んでいながら、240W対応（PD3.1）によりiPhone 17やMacBook Proなども急速充電するスペックの高さも見逃せません。

「Flex Spiral Cable CtoC 1m」で、ケーブルたちをデスクとバッグのお邪魔虫から卒業させませんか？

●パープル

CIO フレックススパイラルケーブル 1m USB-C タイプC ケーブル 240W PD3.1 急速充電 480Mbps データ転送 USB Type-C to C ケーブル 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(パープル) 1,980円 Amazonで見る PR PR 1,980円 楽天で見る PR PR

●ブラック

CIO フレックススパイラルケーブル 1m USB-C タイプC ケーブル 240W PD3.1 急速充電 480Mbps データ転送 USB Type-C to C ケーブル 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(ブラック) 1,980円 Amazonで見る PR PR 1,980円 楽天で見る PR PR

●ホワイト

CIO フレックススパイラルケーブル 1m USB-C タイプC ケーブル 240W PD3.1 急速充電 480Mbps データ転送 USB Type-C to C ケーブル 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(ホワイト) 1,980円 Amazonで見る PR PR 1,980円 楽天で見る PR PR

こちらもおすすめ

CIO 柔らかいスパイラルシリコンケーブル 2m 4K 60Hz 2.0 18Gbps 磁石 マグネット 吸着 まとまる マルチチャンネルオーディオ 対応 2K 120hz (ブラック, HDMI to HDMI) 2,980円 Amazonで見る PR PR 2,979円 楽天で見る PR PR

CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m) 1,980円 Amazonで見る PR PR 1,980円 楽天で購入する PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp