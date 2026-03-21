キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

徳島県には、車中泊をしながら温泉でゆったりと疲れを癒せるRVパークがそろっています。

観光拠点として便利な施設から、お遍路文化に触れられる寺院併設のスポット、自然に囲まれて静かに過ごせる場所まで、その魅力はさまざま。

本記事では「観光・お遍路・自然」という3つの視点から、温泉も楽しめる徳島県内のRVパークを厳選してご紹介します。

【鳴門市】RVパーク鳴門天然温泉あらたえの湯

くるま旅

鳴門海峡に近く、観光と休息が一度に叶うのが「RVパーク鳴門天然温泉あらたえの湯」の魅力です。

温泉施設に隣接した車中泊スペースのため、到着後すぐに入浴でき、移動の疲れをその日のうちにリセットできます。

鳴門観光の拠点としてはもちろん、快適さを求める設備重視の方にもおすすめできる車中泊スポットです。

RVパーク基本情報

名称：鳴門天然温泉あらたえの湯

所在地：徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜8-2

TEL：088-676-2681

料金：

・電気あり2,750円～

・電気なし2,200円～

・車中泊プレミアムプラン（特典あり）5,500円～

（区画サイズ、プラン、時期により異なる）

繁忙期はプラス1,000円 【年末年始期間】【ゴールデンウイーク】【お盆】【シルバーウィーク】

チェックイン：10:00～19:30

チェックアウト：6:00～10:00

予約方法：電話予約、WEB予約

駐車可能車両サイズ：フルコン、セミフルコン、キャブコン、バスコン、バンコン、トレーラー、軽キャンピングカー、一般車、その他

駐車場サイズ：長さ5m×幅7m、長さ6m×幅10m ※高さ無制限

利用可能台数：13台

トイレ：屋外トイレ24時間利用可能

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（有料、100V 1500W）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可（施設内の入店不可）

Wi-Fiの利用：なし（温泉施設はWi-Fiあり）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

鳴門天然温泉あらたえの湯

入浴施設：鳴門天然温泉あらたえの湯

入浴料金：

【平日】大人（18歳以上）800円、中人（中・高校生）700円、小人（3～12歳、小学生）400円、幼児（3歳未満）無料

【土日祝】大人（18歳以上）1,000円、中人（中・高校生）800円、小人（3～12歳、小学生）500円、幼児（3歳未満）無料

営業時間：8:00～24:00（最終受付23:00）

温泉施設定休日：不定休

タオルの有無：【レンタル】タオルセット（大・小）350円、【販売】バスタオル520円、フェイスタオル240円

効能：きりきず、末梢循環障害、冷え性など

飲食・売店：レストラン、土産店あり

詳細はこちら▷鳴門天然温泉あらたえの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・ 「鳴門観光の拠点に最適な立地で、周辺施設もかなり充実しています」

・ 「RVパーク利用者は入浴割引など特典がありお得感あり」

・「足湯に露天風呂、炭酸風呂やサウナと多種多用の浴室があり、営業時間も長いのでゆっくりお風呂を楽しめます」

【板野郡上板町】お遍路RVパーク 安楽寺

くるま旅

静かな境内で特別な一夜を過ごせるのが「お遍路RVパーク 安楽寺」です。

四国八十八ヶ所巡礼の札所に併設されており、車中泊をしながらお遍路文化に触れられる、全国的にも珍しいRVパーク。

観光地の賑わいとは違う、落ち着いた時間を求める方にぴったりの場所です。

RVパーク基本情報

名称：お遍路RVパーク 安楽寺

所在地：徳島県板野郡上板町引野寺ノ西北8

TEL：088-694-2046

料金：1泊1台2,500円～（電源利用・駐車料金・温泉入浴料込み）

チェックイン：13:00～18:00

チェックアウト：7:00～11:00

予約方法：電話予約のみ

駐車可能車両サイズ：フルコン、セミフルコン、バスコン、キャブコン、バンコン、トレーラー、軽キャンピングカー、一般車

駐車場サイズ：長さ8m×幅4m×高さ無制限

利用可能台数：6台

トイレ：施設内24時間利用可能

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料、100V 15A）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：なし

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

くるま旅

入浴施設：弘法の湯

入浴料金：宿泊料金に含まれる

営業時間：15:00～21:00（最終受付20:00）

効能：神経痛・筋肉痛・病後回復など

タオルの有無：レンタル200円

飲食・売店：2食付きプラン・朝食付きプランあり（3日前までに要予約）

詳細はこちら▷安楽寺

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「四国八十八ヶ所巡礼の立地として便利」

・「温泉・祈り・車中泊が一体となったユニークな体験ができる」

【吉野川市】RVパーク 美郷の湯

くるま旅

山あいの自然に囲まれ、静かに過ごしたい方にぴったりなのが「RVパーク 美郷の湯」です。

敷地内に温泉があり、四季折々の景色を感じながらゆったりと車中泊が楽しめます。

街中のRVパークとは違い、「何もしない時間」を味わいたい旅に向いた癒し系スポットです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 美郷の湯

所在地：徳島県吉野川市美郷奥丸75-1

TEL：0883-30-3836

料金：1泊1台3,000円（電源付き）、2,000円（電源なし）

チェックイン：12:00～18:00

チェックアウト：9:00～12:00

予約方法：電話予約のみ

定休日：火曜日・水曜日

駐車可能車両サイズ：フルコン、セミフルコン、バスコン、キャブコン、バンコン、トレーラー、軽キャンピングカー、一般車

駐車場サイズ：幅2.5m以上のアメリカンサイズは場内に入れません

利用可能台数：6台

トイレ：屋外24時間利用可能

ゴミ処理：可（処理委託費用300円）

電源：あり（施設利用料に含む）

水道：あり（施設利用料に含む）

ペット連れ：可（入館不可）

Wi-Fi利用：なし

詳細はこちら▷美郷の湯

温泉と施設の詳細

四季芳る美郷の湯

入浴施設：四季芳る美郷の湯

入浴料金：大人550円、小学生300円、未就学児無料（RVパーク利用者50円引き）

営業時間：【平日】15:00～20:30、【土・日・祝】13:00～20:30

温泉定休日：月・火・水

効能：筋肉痛、関節痛、関節のこわばり、冷え性など

飲食・売店：食堂あり

詳細はこちら▷美郷の湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・ 四季折々の自然に包まれてゆったり過ごせる、静かなパークです。

・ 温泉と車中泊が同時に楽しめる隠れ家的スポット、BBQやペット連れにも対応しています。

・温泉、食事処までは少し距離があるので車で行くのがおすすめです。

・もともとキャンプ場だった場所を、キャンピングカーオーナーたちが協力して整備した、使い勝手の良さが魅力のRVパークです。

まとめ

今回ご紹介した徳島県の3つのRVパークは、それぞれに魅力があり、旅の目的に応じて選びやすい施設です。

観光地に近く温泉でしっかり疲れを癒せる場所、静かな寺院で非日常を味わえる場所、そして自然の中で温泉やBBQ、ペット連れ滞在を楽しめる場所と、どれも同じ「車中泊」でも体験は大きく異なります。

徳島のRVパークは、単なる宿泊場所としてだけでなく、「どんな時間を過ごしたいか」を大切にした旅に向いているのが魅力です。

観光の合間に立ち寄るも良し、目的地としてゆっくり滞在するも良し。

旅のスタイルや同行者に合わせて、自分に合ったRVパークを選び、徳島ならではの車中泊旅を楽しんでみてください。