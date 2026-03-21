DeNAは21日、みなとみらい線を運行する横浜高速鉄道株式会社と連携し、神奈川県33市町村ご当地DB.スターマンのデザインを施したラッピング電車「神奈川県33市町村ご当地DB.スターマン号」を2026年3月20日（祝・金）から運行開始したと発表した。

また、これを記念して、小学生を対象にみなとみらい線一日駅長を募集。横浜スタジアムの最寄の日本大通り駅で、みなとみらい線一日駅長のお仕事が体験できる。

▼「神奈川県33市町村ご当地DB.スターマン号」概要

【日程】

2026年3月20日（祝・金）〜11月（予定）

※検査、運用等の都合により変更となる場合があり

【運行線区】

みなとみらい線、東横線、東京メトロ副都心線、西武有楽町線・池袋線・狭山線、東武東上線

【使用車両】

横浜高速鉄道Y500系 1編成（8両編成）

▼ みなとみらい線一日駅長募集 概要

【日程】

2026年4月25日（土）／4月26日（日）9:50〜12:00

【応募対象者】

小学校1〜6年生 ※2026年4月時点での学年

【人数】

各日程5名まで

【応募締切日】

2026年3月30日（月）23:59