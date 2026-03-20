第９８回選抜高校野球は２０日、１回戦３試合が行われた。

神村学園（鹿児島）は連覇を目指した横浜（神奈川）に完封勝ち。智弁学園（奈良）も花巻東（岩手）の強力打線を封じ、快勝した。滋賀学園（滋賀）は２１世紀枠の長崎西（長崎）に競り勝った。長崎西は４強入りした１９５１年大会以来の出場で、７５年ぶりの勝利を逃した。

長崎西４―５滋賀学園

滋賀学園がシーソーゲームを制した。同点の五回に三木、吉森の連続長打で勝ち越し。長崎西は足を絡めた攻撃で小刻みに得点したものの、あと１本が出ず。

復活の吉森 決勝三塁打

雪辱のチャンスは４―４の五回に巡ってきた。滋賀学園の３番吉森は昨秋、打撃不振に陥り、「春はバットで挽回したい」と燃えていた。先頭の三木が二塁打を放った後の打席。「バントかな」とも思ったが、サインは出ない。「任せてもらえた。自分が打つしかない」。覚悟を決めて初球、高めの速球を振り抜くと、決勝の右越え三塁打に。主軸の左打者が復活をアピールする一打で勝利を呼び込んだ。

長崎西 鮮やか５盗塁

７５年ぶりに出場した長崎西。敗れはしたものの、５盗塁で滋賀学園を揺さぶり、持ち味を見せた。三回には二死から安打で出た主将の桑原が二盗、三盗を鮮やかに決め、後続の適時打でホームを踏んだ。相手投手を観察して「盗塁できる」と確信していたという桑原は、「今日の走塁は１００点満点。走塁を得点につなげる攻撃を鍛え、夏こそ校歌を歌いたい」と誓った。