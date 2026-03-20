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第98回選抜高校野球大会 強豪校が続々と姿を消す「波乱の展開」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 第98回選抜高校野球大会は20日、甲子園で大会2日目が開催された
  • 優勝候補として名前があげられることも多かった3校が早くも姿を消す事態に
  • SNSには「荒れすぎだろ」「まじかよ」などの声が飛び交った
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