[5.6 J2・J3百年構想第15節 大宮 3-2 いわき NACK]いわきFCが誇る期待の高卒ルーキーが、J2トップクラスの強度を誇るRB大宮アルディージャに食らいついた。神村学園高出身のDF中野陽斗は6日、第15節・大宮戦に3バックの右CBでフル出場。試合序盤は今大会10得点目を記録したMF泉柊椰とのマッチアップに間合いを図りかね、苦戦する場面もあったものの、徐々に対人で高い順応性を発揮すると、劣勢の時間帯にはボール保持でも相手