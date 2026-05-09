徳村楓大は今季神村学園から加入したFC町田ゼルビアは5月6日にJ1百年構想リーグ第15節で横浜F・マリノスと対戦。FWエリキとFW藤尾翔太が得点を決め、2−0で勝利した。先発した高卒1年目のルーキーFW徳村楓大が3つのスタッツでチームナンバー1の数字を残すなど躍動した。18歳の徳村は、今年1月の全国高校サッカー選手権を制した神村学園（鹿児島）からプロ入りしたルーキー。今季6試合目の出場で、先発はこれが2度目。ウイング