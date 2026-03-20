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脱・税理士の菅原氏が危険な節税の実態を暴く！『【脱税】その節税、今すぐやめてください！74社が騙されたヤバすぎる脱税スキームについて解説』

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『【脱税】その節税、今すぐやめてください！74社が騙されたヤバすぎる脱税スキームについて解説』では、脱・税理士の菅原氏が、74社に及ぶ企業が関与した所得隠しの実態をもとに、その構造を整理している。



問題のスキームは「節税」として提案される点に特徴がある。企業は海外の調査費という名目で資金を送金し、それを経費として処理することで利益を圧縮する。しかし実際には、その資金の一部が手数料として差し引かれた後、別の形で還流される構造となっている。



一見すると、経費計上による税負担の軽減が成立しているように見える。だが、菅原氏はこの点に強い違和感を示す。なぜなら、資金の流れを全体で捉えると、企業としての実質的な利益は大きく変わらないためである。数字上の節税効果と実際の資金減少の差は限定的であり、見かけほどの優位性は存在しない。



それでも多くの企業が関与した背景には、別の動機が潜んでいる。還流された資金が会社ではなく個人に帰属する構図である。この点が本質であり、形式上の処理とは異なる次元の問題を生んでいる。



さらに重要なのは、発覚後の帰結である。経費として処理された支出は否認され、追加の税負担が生じる。加えて、個人側にも別途の課税関係が発生する可能性がある。結果として、当初想定していた利益とはかけ離れた状況に至る。



菅原氏によると、こうした一連の流れは、単なる手法の巧妙さではなく、意思決定の問題として位置づけられている。特に経営者の判断は、組織全体の行動規範に直結する。短期的な利得に目を向けた選択が、長期的なリスクを拡大させる構図が浮かび上がる。



動画内では、具体的な数値例や資金の動きがより詳細に示されている。表面的な仕組みだけでは見えにくい論点が段階的に整理されており、全体像を把握する上で重要な示唆が含まれている。



最終的に示されるのは、形式上の節税と実態の乖離である。制度の外側にある発想がどのような結果を招くのか。その過程を追うことで、見過ごされがちな判断の重みが浮き彫りになる内容となっている。