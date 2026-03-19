プロeスポーツチーム「MATAGI SNIPERS（マタギスナイパーズ）」が18日、公式サイトを更新。メンバーのYossyさんが2025年12月27日に亡くなったことを発表した。69歳。この日は誕生日だった。



【写真】在りし日のYossyさん 眼光の鋭さはまさに「マタギ」

公式サイトでは「第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分 永眠いたしました。」と発表。「2024年11月に癌が見つかって以降、チーム活動のかたわら懸命に治療を続けてまいりました」と明かし、「亡くなる1ヶ月前まで非常に元気な様子を見せてくれていたのですが、その後容体が突然悪化し、そのまま帰らぬ人となりました」と知らせた。



Yossyさんの人柄について「『病気には負けない、絶対にチームに戻ってくる』と何度も力強く話し、最後までゲームへの情熱を燃やし続けていました」と説明。「マタギスナイパーズの草創期を支え、誰よりも熱く、真っ直ぐにゲームを楽しんだYossy。彼の不屈の精神と笑顔は、これからもチームの歴史の中に生き続けます」と記し、「Yossy、誕生日おめでとう。そして、本当にお疲れ様。あなたの情熱を胸に、私たちはこれからも歩み続けま」と悼んだ。この訃報には在りし日のYossyさんの写真も添えられた。



MATAGI SNIPERSは、秋田県に所在を置く60歳以上のプレイヤーで構成された日本初のシニアプロゲーミングチーム。「孫にも一目置かれる存在」をモットーとし、「マタギ」（東北地方の山間に集団で住む猟師）の名の通り、主にFPSゲーム（一人称目線で戦うシューティングゲーム）を中心に配信活動などを行っている。



（よろず～ニュース編集部）