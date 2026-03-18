3月15日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、J2藤枝MYFCの監督に就任したサッカー元日本代表・槙野智章を特集。まさに草の根で切磋琢磨する意外な姿を紹介した。

【映像】藤枝MYFCの実際のクラブハウス

番組では、昨年12月に藤枝MYFCの監督に就任した槙野に密着取材を敢行。就任会見で「ハートを奪うサッカーをする」と豪語した槙野だが、選手時代と同様に熱く激しくチーム改革に挑んでいた。

チームの本拠地である静岡県藤枝市にあるクラブハウスで槙野は、コーチ陣とともに相手チームや自陣の分析、練習内容の構築を日々行っている。朝8時に出勤し夜7時くらいまでクラブハウスにいるそうで、その熱量の高さがうかがえる。

2009年に創設された藤枝は2023年にJ2に昇格したが、歴史の浅いチームを強化すべく招かれた槙野は「環境面で言うとJリーグの中では“かなり下”」と正直に明かす。「食堂はないし、風呂もない。それに人工芝。（クラブハウスの）ブレーカーも落ちる」と言う通り、名門や強豪クラブとは程遠い環境だ。

しかし槙野は「そういう環境だからこそ勝たなきゃいけないし、上にのし上がっていくのが面白くないですか？」と満面の笑顔で語る。かつて“Jリーグのお祭り男”と称された闘将は、監督という立場になっても周囲を鼓舞し続けているようだ。

（ABEMAスポーツタイム）