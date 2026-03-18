WBCベストナイン

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で全日程が終了。試合後、表彰選手が発表され、MVPはベネズエラ代表のマイケル・ガルシア内野手が受賞。また、今大会のベストナインとなる「オールWBCチーム」には大谷翔平投手が日本勢から唯一選ばれた。準優勝の米国勢から最多4人、優勝のベネズエラ勢から3人となった。

侍ジャパンはベスト8で敗退。今大会は野手に専念した大谷翔平投手は、突破を決めて出番がなかった1次ラウンド最終戦チェコ戦を除き、すべて指名打者で4試合に出場し、13打数6安打で打率.462、3本塁打、7打点、OPS1.842をマーク。初戦の台湾戦では満塁弾を放つなどの活躍を見せた。ベスト8で敗退した国からは大谷が唯一の選出となった。

優勝した前回大会、侍ジャパンからはMVPを受賞した大谷が投手と指名打者の2部門、吉田正尚が外野手部門で選出された。

【第6回WBCベストナイン】

捕手 オースティン・ウェルズ（ドミニカ共和国）

一塁手 ルイス・アラエス（ベネズエラ）

二塁手 ブライス・トゥラング（米国）

三塁手 マイケル・ガルシア（ベネズエラ）

遊撃手 エセキエル・トーバー（ベネズエラ）

外野手 ローマン・アンソニー（米国）

外野手 フェルナンド・タティスJr.（ドミニカ共和国）

外野手 ダンテ・ノーリ（イタリア）

指名打者 大谷翔平（日本）

投手 ポール・スキーンズ（米国）

投手 ローガン・ウェブ（米国）

投手 アーロン・ノラ（イタリア）



（THE ANSWER編集部）