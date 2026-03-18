TikTokを中心に、ファミリーマートの「ファミチキ（骨なし）」を使ったアレンジレシピが話題になっている。

【写真】今まで知らなかったことを後悔！ “究極の親子サンド”の写真

「海外の人の間である禁断の儀式が行われている」と紹介した投稿では、ファミリーマートの「コク旨たまごサンド」をパカっと開き、その間に「ファミチキ（骨なし）」を挟みかぶりつく、海外の人たちの姿がまとめられている。

海外の人の間では“コンビニチキン＝ファミチキ”の声も

このアレンジは「究極の親子サンド」と呼ばれ、海外のSNSで大バズりしているというのだ。

「ファミマの“親子サンド”は以前から国内でも“美味しい”と一部で話題になっていましたが、知る人ぞ知るアレンジという感じでした。今年に入り海外の人で話題とTikTokなどで紹介されるようになって、一気に広まっていますね」（ITライター）

そこで記者も実際にこのアレンジに挑戦。2個入っている「たまごサンド」の1つにファミチキを挟んで食べてみたところ、フワフワの卵にサクサクの「ファミチキ」の食感と塩気が加わることで、単品で食べる以上に美味しいと感じた。

販売するファミリーマートはこのアレンジレシピが、世界的に話題になっていることを知っているのだろうか？ 広報部に話を聞いた。

「把握をしております。海外から多くのお客さまが来られている中で、このような発信を頂いていることにうれしく思います。海外のお客さまから“コンビニチキン＝ファミチキ”と言っていただけることもあるので、さらにファミチキが海外のお客さまから認知されることを期待したいです」

このアレンジが人気な理由をこう分析。

「たまごのコクがしっかり感じられるたまごサラダが、ファミチキのジューシーな味わいに負けないこと。ふんわりしっとりした食感のくちどけの良い食パンがファミチキ、たまごサラダといった具材のおいしさを引き立てる事がポイントになっているのではないかと思います」

現段階では、正式に商品化する予定はないという。そのほかに「コク旨たまごサンド」や「ファミチキ」を使ったおすすめのアレンジを聞いたところ、「ホットケーキ×ファミチキ」、「ファミチキバンズ×ファミチキ」という例を上げてくれた。

海外の人も虜にする「ファミチキ」は、日本人が思っている以上のポテンシャルを秘めている？