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「配達生活終了も？」Uber Eatsの“インセンティブ強化”に配達員が警鐘！他社が模倣すれば業界全体が崩壊する…これが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「UberEatsのこの仕組み…他社デリバリーがパクったら配達生活終了も？」と題した動画を公開した。Uber Eatsが打ち出すインセンティブ強化策が、他のデリバリーサービスに波及した場合の配達業界全体への影響について、深刻な懸念を表明している。



レクター氏は、ここ最近のUber Eatsの動向として、インセンティブが過度に強化されていると指摘。具体例として、配達員によって報酬額が異なる「謎クエスト」や、特定の時間に配達員を拘束する「連続稼働インセンティブ」を挙げた。



特に問題視しているのが、3月20日から一部エリアで試験導入される「日跨ぎクエスト」である。これは、配達リクエストの「拒否回数に上限を設ける」という条件が含まれており、本格導入されれば配達員の自由度が著しく損なわれ、労働環境が悪化する可能性があるとレクター氏は分析する。



こうしたUber Eatsの強力なインセンティブ策は、すでに出前館やmenuといった他社の配達員を奪う要因となっており、手薄感が出始めているという。もし他社がこの流れに対抗し、同様のインセンティブ強化に踏み切れば、業界全体で配達員が飽和状態に陥り、結果として一人ひとりの稼ぎが大幅に減少する「配達生活終了も？」という最悪のシナリオに繋がりかねないと警鐘を鳴らした。



現在は他社の動きは落ち着いているものの、Uber Eatsの新クエストの内容次第では状況が一変する可能性があり、「今後もまだ気は抜けない」とレクター氏。稼ぎにくい環境は、再現性のない安易な「儲け話」が広まる土壌にもなるとして、配達員に対し注意を呼びかけて動画を締めくくった。