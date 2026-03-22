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高須幹弥氏が解説「なぜ人は美人やイケメンを好むのか？」SNS時代が生んだルッキズムの助長と残酷な仕組み

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美容外科医であり医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルにて「なぜ人間は美人やイケメンを好むのか？美容医学的に解説します。」を公開した。なぜ人間は整った容姿を求めるのかという永遠の疑問に対し、人間が持つ生存本能と、現代特有のSNSによる比較対象の過剰という視点から解説した。



動画は、視聴者からの「なぜ人間は美人やイケメンが好きなんですか？」という質問から始まる。高須氏はこの問いに対し、「人間は本能的に美しいものを好む」と解説。青空や透き通った水といった美しい自然を好むのと同様に、自分にとって有益な対象を求める生存本能が働いているのだという。反対に、不衛生な環境を避けるのも自己防衛によるものだ。



これを人間の容姿に当てはめると、整った顔立ちを好む理由は「優秀な遺伝子を残すため」だと高須氏は語る。若さや肌の綺麗さは、健康で生殖能力が高いことを示す指標であり、より良い子孫を残そうとする本能的な選択であると説明した。



さらに話題は、現代社会におけるルッキズムの助長へと移る。「そこまでイケメンや美人でなくても良い遺伝子は残せるのでは」という疑問に対し、高須氏は古代の集落での暮らしを引き合いに出した。当時は写真もネットもなく、「比較対象となる同年代の男女が極めて少なかった」ため、限られた出会いの中でパートナーを見つけていた。高須氏自身も男子校時代を振り返り、女性と接する機会が少ない環境では「どんな女性でもめちゃくちゃ魅力的に見えた」と独自の体験を交えて語る。



しかし、現代はスマートフォンやSNSが普及し、加工されたトップクラスの美人やイケメンの姿が日常的に目に入る状況になった。高須氏はこの「比較対象が多すぎる」環境こそが、現代人が自らの容姿に劣等感を抱き、不幸を感じる原因になっていると指摘。容姿の美しさに惹かれるのは人間の本能である一方、過剰な情報社会がハードルを異常に高くしているという、現代の残酷な真実を提示して締めくくった。