ヒコロヒーが、来週放送される三次審査の結果について「SNSが荒れます」と断言、視聴者から驚きの声が上がった。

【映像】「SNSが荒れる」合格者発表のシーン

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。BチームはILLITの「Almond Chocolate」を披露した。次回は最後となるCチームが登場、JAYLA、AOI、RIRA、NARUと実力者揃いのメンバーが揃っており、KATSEYEの難曲を披露する。そして3次審査の全てのチームのパフォーマンスが終わり、ついにアメリカ行きへと進む4人が決定する極めて重要な回だ。

予告では「アメリカでの最終審査に進む4人が決まりました」とHYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイターであるソン・ソンドゥク氏が説明。合格者が発表されるシーンになると、スタジオは「え？」と静まり返り、指原莉乃は開いた口が塞がらず呆然とした表情を浮かべていた。ヒコロヒーは思わず「これはわし、オーディション番組めちゃくちゃ好きやからいろんなのを見てきたんですけど、このパターン、SNS荒れます！」「これちょっと荒れてます」と断言していた。

一体誰が選ばれたのかー。この予告に視聴者からは「誰なの？」「荒れる？」「怖い」「誰が脱落するの」「大どんでん返しありそう！」「やばい、待てない」など期待の声が上がっていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。