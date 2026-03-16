内部事情を包み隠さず公表。タレントの二瓶有加が3月15日、「スナックさざなみ」に生出演して、所属グループ・DЯAW ME（ドローミー）のメンバーが人気芸人に“ガチ恋”していることを明かした。

【映像】メンバーがガチ恋中のアイドルグループとは

番組中、視聴者から「にへまるがんばれ！！」との投稿があった。これにMCの西野未姫が「にへまるって呼ばれてるんだね」と反応すると、二瓶は「グループ内で最近、そうやって呼ばれ始めてて」と発言。「グループは何人いるの？」との問いには「6人グループで」と返し、「まぁでも1曲、2曲しか、まだ曲がなくって」と述べた。

続けて、「本当は一夜限りで解散する予定だったんですよ」とひと言。「なんですけど、いろんな人に見てもらって、佐久間（宣行）さんが『もうちょっとやってみよう』みたいな感じになって」と説明した。

これを受け、進行役が「それは基本的には歌って踊るグループ？」と聞くと、「歌ったり、ダンスしたり、罵倒する子がいたり、誘惑する子がいたり、片思い中の子がいたりとか。DЯAW MEはいろんな意味で渋滞してるグループなので。個性強めなグループなんですよ」と回答。「片思い中っていうのは本当に片思い？」と切り込まれた際には「本当に片思いしてる」と答え、「あの、風吹ケイちゃんなんですけど、青木マッチョさんにガチ恋してて」と告げた。

二瓶は「DЯAW MEはちょっと、今までのアイドルの概念を破ったグループになるかもしれない」とコメント。西野が「ファンの人、複雑だよね。だって、片思いしてる子に片思いしなきゃいけないから」とおもんぱかると、「もうだから、ファンの人もイケイケドンドンって感じ。『付き合ってくれ』みたいな応援コメントが多いですね」と語った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

