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【永久保存版】映画好きYouTuberがガチで選ぶ「今一番面白い」配信映画9選！『フォールガイ』『ビーキーパー』など必見作が続々

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「【神回】ガチで選んだ！今一番面白い配信映画ベスト9【プライムビデオ/NETFLIX/U-NEXT】」と題した動画を公開。2024年から2025年にかけて配信される、今見るべき映画9作品を独自の視点で紹介した。



動画では、アクション、ホラー、ヒューマンドラマまで、幅広いジャンルの配信映画をピックアップ。単なるあらすじ紹介にとどまらず、映画好きならではの愛情のこもったツッコミを交えながら、各作品の見どころを解説している。



中でも「最高にアホみたいな映画」として紹介されたのが、2025年配信予定の『ヘッド・オブ・ステイト』だ。本作は、アメリカ大統領（ジョン・シナ）とイギリス首相（イドリス・エルバ）という、肉体派俳優二人が国家のトップを演じ、バディを組んでテロリストと戦うアクションコメディ。投稿主は、この異色の組み合わせを「安定の脳筋牛丼映画」「この組み合わせを考えた奴にボーナス1億円くらいあげてほしい」と絶賛した。



また、ジェイソン・ステイサム主演の『ビーキーパー』も紹介。元秘密組織の工作員という過去を持つ養蜂家が、恩人を死に追いやったフィッシング詐欺集団に復讐する物語だ。「悪い奴らが跡形もなく粉砕されるところが見たい」という視聴者のピュアな願いをかなえる、痛快なアクション作品であると評している。



さらに、M・ナイト・シャマラン監督の新作スリラー『トラップ』にも言及。連続殺人鬼である父親が、娘と訪れたコンサート会場で警察に追い詰められていくという本作。投稿主は、物語の前提が開始5分で明かされる斬新な構成を「爆速ツッコミ展開」と表現し、シャマラン監督が「どんでん返しの魔術師」たる所以を示していると分析した。



動画ではこの他にも、スタントマンへの愛を描く『フォールガイ』や、若さへの執着が狂気を生むボディホラー『サプスタンス』などが紹介されている。投稿主は、これらの作品を通して、配信映画のクオリティと多様性の高さを視聴者に伝えた。