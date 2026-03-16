ゲーム作品「Fate/EXTRA Record」が16日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。今春に発売予定だった同作の販売中止を発表した。



【写真】2026年春に発売予定だった「Fate/EXTRA Record」

同アカウントでは文書を公開し、「株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりました『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくことになりました」と発表した。



ファンに向けて「発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。既に予約や決済済みの内容についても、返金対応をしていることを伝えた。



また同ゲームの開発を行っているノーツ社のゲームブランド「type moon」も同日に公式サイトを更新。「2026年春に発売を予定しておりました『Fate/EXTRA Record』につきまして、ノーツ、バンダイナムコエンターテインメント、両社協議の上、開発体制の変更を含めた見直しを行うことといたしました。あわせて、今後の展開を踏まえ、販売元につきましても変更することといたしました」と、開発体制と販売元の変更することを伝えた。



この対応に伴って、今春発売と設定していた発売時期を延期も発表。「開発は引き続き継続しており、新たな販売元および発売時期につきましては、決まり次第あらためてご案内申し上げます」と、あくまで販売元の変更であり、作品自体は発売する予定であることも明言した。



（よろず～ニュース編集部）