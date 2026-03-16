Photo: みのくるみ

ROOMIE 2026年1月17日掲載の記事より転載

最近シェアオフィスを借りたことで、PCを持ち歩く機会が一気に増えるように。

しかし、手持ちのPCが入るようなバッグはトートやショルダーばかりで、肩への負担が気になっていました。

小柄なので大きいリュックはあんまり似合わず、コンパクトだけどPCが入って、持ち運びの負担が少ないリュックがあればな……。

コンパクトなのに収納力抜群！

SALOMON「TRAILBLAZER 10」

そんなときに一目惚れしたのが、SALOMON（サロモン）の「TRAILBLAZER 10」。

10L、20L、30Lとサイズが展開されていますが、今回は一番コンパクトな10Lをゲットしました。

10Lということでサイズはかなり控えめ。一見するとそんなに入らないのでは……と思ってしまいますが、見た目以上にたっぷり入るのがこのリュックの推しポイント。

10Lなのに、なんと13インチのPCも入ってしまうんです。

背中側にはPCが入るスリーブが付いていて、ここに13インチのMacBookがジャストフィット。

クッションなどはないため、不安なときはスリーブに入れて持ち運ぶのが安心です。

さらにメインコンパートメントはガバッと開くので、下のように入れたものも取り出しやすいのが便利！

思った以上に荷物が入るので、オフィスへの通勤もこれひとつで充分。

いつもはPCの他に財布や化粧ポーチ、ガジェットポーチにヘッドホンなどを入れていますが、それでもまだ少し余裕があります。

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とにかく軽く、負担が少ない

さらに、これだけたくさん入るのにリュック本体がとにかく軽いんです。

なんと重さは約300gで、何も入れていないとほとんど背負っている感覚がないほど。

リュック自体が軽量だからか、重たい荷物を入れても他のバッグより身軽に感じます。

軽すぎて思わず「こんなに詰めて大丈夫だろうか」と思ってしまいますが、しっかり耐久性もあるので大丈夫。

ショルダー部分や背中のパッドがしっかりしているので、PCやタブレットなどの重いものを入れても肩や背中がほとんど痛くなりません。

小柄な人にも、どんなファッションにも似合う

これまでいろんなリュックを試着してきましたが、小柄なのでリュックが大きすぎてしまったり、幼く見えてしまったりして、なかなか似合うリュックに出会えていませんでした。

そんな中、SALOMONのリュックは横幅がスリムなので小柄な私にも似合いやすく、どんなファッションにも合わせやすいデザインが決め手に。

スポーティーながらもカジュアルすぎずシンプルなデザインなので、着る服を選ばず、毎日通勤に愛用しています。

通勤から運動、アクティビティまで

スポーツブランドなだけあって、もちろんハイキングなどのアクティビティや、自転車、運動などにもぴったり。

10Lにもチェストベルトやウェストベルトが付いているので、体にしっかりフィットさせることができます。

最近ウォーキングやランニングが日課になっているのですが、容量がたっぷりあるので暑くなったら上着を入れたり、飲み物や軽食を入れたりと大活躍しています。

コンパクトなのにちゃんとPCも入って、通勤にも運動にもぴったりのSALOMONの「TRAILBLAZER 10」。

これだけ使い勝手が抜群でデザインもいいのに、1万円以内で買えてしまう手頃さもまた魅力のひとつです。

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Photo: みのくるみ