Snow Man公式TikTokで、佐久間大介とNCT・YUTA（中本悠太）がSnow Man「オドロウゼ！」をダンスする動画が公開。

【動画】佐久間大介とYUTAのSnow Man「オドロウゼ！」＆NCT127「Walk」コラボダンス

さらにNCT公式Instagramでは、佐久間とYUTAがNCT 127「Walk」をダンスする動画が公開されている。

■息の合ったテクニカルなダンスと終始楽しそうな表情に注目

佐久間主演の映画『スペシャルズ』で共演しているYUTA。「オドロウゼ！」は、同作の主題歌にもなっている。

Snow Man公式TikTokで「オドロウゼ！」を踊るふたり。人差し指を上下に指すポーズや、口を尖らせた表情まで息ピッタリのふたり。揃って長めのヘアスタイルもキレッキレのダンスに映えている。色っぽい腰の動きも、ニコニコ楽しそうに踊り切って、最後は向かい合って拍手し、カメラ目線で締め括った。

コメント欄には「悠太くんのコラボダンス珍しい」「この悠太くんはレア中のレア」「さっくんありがとう」「違ったタイプのダンスだけどうますぎる」「ふたりとも手足長くてスタイル異次元」「ゆたさく最高」などといった声が続々と到着。

またNCT公式Instagramでは、佐久間とYUTAがNCT 127「Walk」を披露。顎に手をあてて色っぽい目線を送るアップにはじまり、両手をあげて向き合い、顎に手をあててカメラを見つめ、両手を上下に動かす。

顔を見合わせているあいだ、とにかく楽しそうなふたり。笑顔でジャンプしてグッと握手したあと、佐久間がカメラを手で隠して動画は締め括られた。

こちらのコメント欄にも「さっくんが他のグループと踊るのは貴重！」「さっくんがダンチャレする世界線があるとは」「さっくんが世界に見つかる！」「YUTAくんありがとう」「ふたりとも色っぽいダンス」「ニッコニコ笑顔でかわいい」といった声が届いている。

■Snow Man「オドロウゼ！」コラボダンス

■NCT 127「Walk」コラボダンス