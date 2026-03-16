一般社団法人花絵文化協会は、「東京インフィオラータ2026」を都内5会場で3月21日から5月18日まで開催する。

「東京インフィオラータ2026」は、“東京を花絵の都”として新たな景色を創出し、様々な人々と感動を共有できる世界に誇れる文化を育てることを目的としたイベント。花びらや自然素材を使って地面に絵を描く「インフィオラータ」は、イタリア発祥のエフェメラルアート（儚い芸術）で、人々が共に作品を作り上げる市民参加型の文化として世界各地で親しまれている。日本では2001年に東京で活動が始まり、2026年に日本の花絵文化25周年という節目を迎える。今年は「花でつながる、未来の景色」をテーマに様々な企画が開催される。

さらに「TOKYO FLOWER CARPET 2026」では、日本の花絵文化25周年とポケモン30周年を記念した特別企画として、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場。日本の伝統文化である浮世絵の表現と世界的人気キャラクターであるポケモンによる新しい花絵作品として、日本文化の魅力が国内外へ発信される。また初日の夜には、同会場にて歌舞伎役者 中村橋吾氏による公演が行なわれる。

□「東京インフィオラータ2026」のページ

「東京インフィオラータ2026」開催概要

開催期間

【浮世絵風ポケモンスペシャル花絵作品】

3月21日（土）～5月18日（月）

※オープニングセレモニー：3月21日（土）12時～12時30分

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6階「アウラホール」

開催会場

（1）京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6階「アウラホール」（多摩市関戸1-10-1）

3月21日(土)～3月26日(木)

（2）御茶ノ水ソラシティ（千代田区神田駿河台4丁目6）

3月30日(月)～4月3日(金)

（3）行幸通り（千代田区丸の内1）

4月17日(金)～4月19日(日)

※TOKYO FLOWER CARPET 2026

（4）MUFGスタジアム（東京都新宿区霞ケ丘町10－1）

4月18日（土）～4月19日（日）

（5）お台場（港区台場1）

5月9日（土）～11日（月）／5月16日（土）～18日（月）

総合監修

藤川靖彦氏（花絵師／一般社団法人花絵文化協会代表理事）

テーマ

「花でつながる、未来の景色」

主催

一般社団法人花絵文化協会

後援

東京都／多摩市／千代田区／公益社団法人2027国際園芸博覧会協会／interfm／Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero

協力

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター／御茶ノ水ソラシティ／株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ／花王株式会社／三菱地所株式会社／株式会社秀光／株式会社ポケモン／株式会社丸の内よろず／株式会社太田花き／JA愛知みなみ輪菊部会／アートグリーン株式会社／ターナー色彩株式会社／法政大学／東京臨海副都心グループ／株式会社読売エージェンシー／一般社団法人世界押花芸術協会／花と緑の研究所株式会社

観覧

無料

「東京インフィオラータ2026」の見どころ

（1）オープニングは「花祝い」展

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター開業40周年と日本の花絵文化25周年を祝い、「花祝い」をテーマに展覧会形式で開催。花絵師・藤川靖彦氏の作品のほか、押し花作家・杉野宣雄氏、漫画家・画家のさかもと未明氏らとのコラボレーション作品が展示される。

お台場での大規模フラワーカーペット

【テーマ作品（さかもと未明氏作）】

ファイナル会場となるお台場では、2週にわたり大規模なフラワーカーペットを展開。前半は約100m2の巨大和柄フラワーカーペット、後半は歌舞伎をテーマにした4作品の花絵が登場する。

イベントポスター

【和柄フラワーカーペット】

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