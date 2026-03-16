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【経営者必見】失敗しない社長はコレができる！倒産させないプロが黒字経営の極意を教えます。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【経営者必見】失敗しない社長はコレができる！倒産させないプロが黒字経営の極意を教えます。」と題した動画を公開。経営者が財務に強くなるためには、簿記の知識、特に「仕訳」の理解が不可欠であると説いている。



動画では、財務の専門家を名乗る人の中にも簿記を理解していない人がいると指摘し、「簿記のことが分からずに財務を語るというのは片手落ち」だと断言。簿記は多くの人が難しいと感じがちだが、実際に勉強した人は皆「意外と簡単だったな」と話すという。簿記を理解することで決算書の内容がイメージしやすくなり、専門家との会話もスムーズになるなど、経営者としてさらにレベルアップできるとした。



簿記の基本となるのが「仕訳」である。これは、お金が動く全ての取引を記録するもので、企業活動によって生じたお金の動きを、その原因と結果に分解して記録する作業を指す。この仕訳は、必ず左側（借方）と右側（貸方）の金額が一致する「複式簿記」という仕組みで成り立っている。



全ての勘定科目は「収益」「費用」「資産」「負債」「純資産」という5つの属性のいずれかに属しており、それぞれプラス（増加）になる際の定位置が決まっている。資産と費用は左側に、収益・負債・純資産は右側に記載されるときに増加を表す。このルールを覚えることが、仕訳をマスターする第一歩だという。



例えば、「現金500円で商品を売り上げた」という取引の場合、左側に資産である「現金500円」が増加し、右側に収益である「売上500円」が発生する。また、「広告宣伝費500円を現金で支払った」場合は、左側に費用である「広告宣伝費500円」が発生し、右側で資産である「現金500円」が減少する、というように記録される。



動画の最後には、簿記をマスターするための極意として「とにかく手を動かせ！」とアドバイス。最初に全てを理解しようとするのではなく、問題を解いて手を動かしていくうちに自然と理解が深まっていくと説明した。簿記の基礎を身につけることは、会社のお金の流れを正確に把握し、より良い経営判断を下すための確かな土台となるだろう。