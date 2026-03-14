コメディアンの高木ブーさん（93）が2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。93歳の誕生日を報告した。

「100歳目指して頑張ります」

高木ブーさんは「本日93歳になっちゃいました」と報告するとともに、「今日は家族でお祝いします」と明かした。また、「大阪にいる加トちゃん＆綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました」と、加藤茶さん・綾菜さん夫妻からプレゼントがあったという。

さらに、「93歳、100歳目指して頑張ります」と意欲をつづりつつ、「今年もライブやりますから、皆さんにもどこかでお会いできると思います」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された画像では、「マネージャーがお祝いに作ってくれました」という、高木ブーさんの写真と「HAPPY BARTHDAY」「93」のメッセージを組み合わせてコラージュしたものを公開している。

この投稿には、「いつまでもお元気でいてください」「９３歳のお誕生日おめでとうございます」「これからの活躍応援してます」「Happyな1年になりますように」「益々かっこいい」といったコメントが寄せられていた。