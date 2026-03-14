空港で発券拒否され犬を置き去り　飼い主の女を動物遺棄の疑いで逮捕　犬は新たな家族のもとへ　アメリカ

アメリカ・ネバダ州の空港で、女が連れてきた犬をその場に残し、立ち去る姿がカメラにとらえられた。

女は犬を連れて搭乗に必要な手続きを行っていたが、事前に必要な書類を提出していなかった。

そのまま犬をその場に縛って立ち去ったため、動物遺棄の疑いで逮捕された。

取り残された犬は、警察官に引き取られたという。

犬は心配そうな顔で…

アメリカ・ネバダ州のハリー・リード国際空港で撮影されたのは、空港のカウンターにやってきた1匹の犬と飼い主だ。

この飼い主の女が、空港中を騒がせる信じられない行動に出た。

当初、飼い主の女は犬とともに飛行機に乗ろうと、カウンターで手続きをしていた。

まだ2歳の犬は旅行が楽しみなのか、尻尾を振って興奮している様子だ。

しかし、飼い主に異変が起きる。

突然、犬のリードを手荷物の測定器に縛りつけた。

犬は心配そうな顔で飼い主を見つめていた。

犬を搭乗させるための書類提出せず

その後も飼い主は、スタッフに何かを訴え続けていた。

すると次の瞬間、犬を置き去りにしたまま、カウンターをあとにしてしまう。

実はこの飼い主、犬を搭乗させるための書類を提出しておらず、航空会社が発券を拒否していた。

飼い主は犬を置いたまま、搭乗ゲートへ向かったという。

警察が「犬をカウンターに置き去りにしたんだろ？」と問いただすと、飼い主は「フライト予約をし直そうとしていたのよ！」と主張していた。

警察は、飼い主の女を動物遺棄の疑いで逮捕した。

置き去りにされた犬は、保護に協力した警察官が新しい家族として迎え入れた。

航空会社の名前にちなみ、「ジェット・ブルー」と名づけられたという。

（「イット！」 3月10日放送より）