¡Ú£Æ£±¡Û¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¡¡¶ØÃÇ¤Îà¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½á¤Ç¹â¤Þ¤ë·üÇ°¡ÖµðÂç´ë¶È¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈóÆñ¤ò¡Ä¡×
¡¡£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëà¶ØÃÇ¤Î¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½á¤Ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬ËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥ê¥¿¥¤¥¢¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï£¶£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£±£µ¼þÃÙ¤ì¤Ç¤ÎºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº®Íð¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±£Ç£ÐÃæ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëàÀå²ÒÁûÆ°á¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ØÃÇ¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢Âè£²Àï¤ÎÃæ¹ñ£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£±£µÆü¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â²Ð¼ï¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¸µ£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤Î¸«²ò¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Û¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶ÛÄ¥¤¬À¸¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÎ¾¼Ò¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤ÎÁ´ËÆ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎµðÂç´ë¶È¤Ï¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈóÆñ¤ò²÷¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¿¶Æ°¤Ë´Ø¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¿®ÍêÀ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á½½Ê¬¤ÊÁö¹Ôµ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¡£¡ÖÂ¾¥Á¡¼¥à¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤ê¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤È¸½¾õ¤òÇ§¼±¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ£Ç£Ð¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Û¥ó¥À¤Î´Ø·¸½¤Éü¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£