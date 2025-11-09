F1サンパウロGPの予選で、レッドブル勢がまさかのQ1敗退という大波乱に見舞われた。マックス・フェルスタッペンが16番手、角田裕毅が19番手に沈み、2台揃って予選の早い段階で姿を消すという衝撃的な結果となった。一方で、マクラーレンのランド・ノリスがポールポジションを獲得する活躍を見せている。予選は、直前のF1スプリントでのクラッシュによるバリア修復作業の影響で、開始が遅れることになった。天候は荒れるとの予報に