周回を重ねられたことは好材料。アストンマーティンは初日のデータを2日目以降に活かせるか(C)Getty ImagesF1第3戦日本GPが3月27日に開幕。ここまで、まだ完走が無いアストンマーティンは今季より使用するPU、ホンダの母国レースとなる鈴鹿でも苦戦が続いている。【動画】F1公式が公開した2005年の名シーンアロンソが130Rでシューマッハを抜いた伝説的なオーバーテイクを見る27日の午後より行われたフリー走行（FP）の1回目