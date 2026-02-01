アロンソはニューマシンの性能を前向きに表現した(C)Getty Imagesアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが30日、スペイン・カタルーニャサーキットでのF1第1回公式テスト最終日に新車「AMR26」を初ドライブした。非公式ながら61周をこなし、1分20秒795をマーク。最終日に5日間を通じて最速となる1分16秒348を刻んだフェラーリのルイス・ハミルトンのタイムの約4秒落ちだった。【写真】明るい青色が基調レッドブルの今季