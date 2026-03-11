WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。

3連勝の米国にとって、イタリアに勝利すれば全勝で1位突破が決まる一戦。先制したのはイタリアだった。2回、米国先発のマクリーン（メッツ）からイタリアの6番ティール（ホワイトソックス）が先制の一発。さらに走者を溜め、8番アントナッチが2ランを放ち、下位打線で3点を先制した。

4回には、大学時代に二刀流で名を馳せ米国で“大谷翔平2世”と呼ばれたカグリオーン（ロイヤルズ）が2ラン本塁打。さらにリードを広げた。

6回には米国の守備が乱れる。1死一、二塁の場面では、投ゴロを捕ったケラー（フィリーズ）が併殺を狙って二塁に投げるも悪送球。二塁走者が生還した。さらにケラーの暴投などでイタリアが2点を追加。6回を終え8-1とリードを広げた。

イタリア先発のローレンゼン（ロッキーズ）はジャッジ、ウィットJr.、シュワーバーら並ぶ超強力打線相手に4回2/3を投げ、2安打無失点の好投。その後は追い上げを許すも、なんとか逃げ切った。

イタリアはこれでプールB首位に浮上。ただイタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、米国含め3チームが勝率で並び、順位は失点率の差で決定する。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数の少なさが適用され、米国はメキシコに3失点、イタリアに8失点。メキシコは米国に5失点。イタリアは米国に6失点となっている。



